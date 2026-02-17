Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea adoptaron este lunes las conclusiones que orientan la preparación del presupuesto anual para 2027, el último ejercicio dentro del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027. En estas conclusiones, el Consejo subraya la necesidad de que el presupuesto refleje los objetivos a largo plazo y las prioridades políticas acordadas por la Unión.

El presupuesto para 2027, insistieron los ministros, desempeñará un papel fundamental en la consecución de estos objetivos y debe ser «realista, adaptado a las necesidades actuales» y garantizar una «gestión financiera sólida». El texto resalta la importancia de contar con flexibilidad dentro de los márgenes del MFP, lo que permitirá abordar circunstancias imprevistas y responder a los desafíos que enfrente la Unión.

Las conclusiones también reafirman el compromiso de la Unión con Ucrania. En un contexto marcado por la agresión rusa, el Consejo destaca la necesidad de que el presupuesto siga mostrando «solidaridad con el pueblo ucraniano», lo que incluye el apoyo financiero a la reconstrucción del país y la atención a sus necesidades humanitarias. Este aspecto resalta la importancia del presupuesto como herramienta para responder a las crisis derivadas de la guerra.

El Consejo también hace hincapié en la «disciplina presupuestaria» y en la necesidad de evitar la acumulación de un «exceso de compromisos pendientes» que pueda retrasar el cumplimiento de los pagos.

Pidieron así que el presupuesto mantenga un enfoque transparente, con informes regulares sobre el avance de las prioridades acordadas, tales como la migración y la cooperación internacional, y especialmente sobre el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI).

El Consejo solicitó además que la Comisión Europea incluya en el borrador del presupuesto las reasignaciones de recursos necesarias para financiar las prioridades acordadas en el MFP revisado, así como los fondos correspondientes a compromisos previamente realizados.

El Consejo también instó a la Comisión a presentar el borrador del presupuesto en junio de 2026, lo que permitirá garantizar una mayor transparencia y proporcionar el tiempo suficiente para el escrutinio por parte de los parlamentos nacionales.

Las directrices insisten en la necesidad de una «colaboración eficiente y constructiva» entre las instituciones de la UE para asegurar que el procedimiento presupuestario se complete dentro de los plazos establecidos, evitando que los debates se desvíen hacia temas no directamente relacionados con el presupuesto anual.

El Consejo destacó que estas directrices son esenciales y espera que la Comisión las tenga en cuenta al preparar el proyecto de presupuesto para 2027, asegurando su alineación con las prioridades acordadas y con la necesidad de mantener la estabilidad fiscal durante todo el proceso.

Unión de Ahorros e Inversiones

Los ministros también discutieron el paquete de pensiones complementarias, que forma parte de la estrategia para promover la unión del ahorro y la inversión en la UE. Este paquete modifica el Reglamento paneuropeo sobre productos de pensiones personales (PEPP) y la Directiva sobre instituciones de previsión para la jubilación ocupacional.

El objetivo de estas modificaciones es hacer que las pensiones complementarias sean más atractivas y accesibles para los ciudadanos, al mismo tiempo que se apoya la sostenibilidad económica de la UE. Aunque los ministros expresaron un apoyo general a las propuestas de la Comisión, subrayaron la importancia de respetar las competencias nacionales, particularmente en lo que respecta al derecho social y laboral.