Bruselas acogió este miércoles una reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea, en la que se discutió el apoyo militar a Ucrania y la cooperación con la OTAN. La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, subrayó que el bloque debe «aprender de Ucrania» en términos de sus avances en defensa, y destacó las conversaciones sobre la creación de centros de formación en Ucrania para capacitar a sus soldados.

Durante la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores centrada en defensa y presidida por la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, los ministros discutieron el apoyo militar de la Unión Europea a Ucrania, con la participación del Ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov. Kallas afirmó que «Rusia no está ganando esta guerra», subrayando el aumento de las bajas en el ejército ruso y las dificultades económicas que enfrenta el país.

La Alta Representante de la UE también destacó la importancia de «aprender de Ucrania», en referencia a los avances del país en defensa y a la capacidad de Ucrania para incrementar rápidamente su gasto en este sector.

Kallas mencionó que actualmente se está discutiendo la formación de soldados ucranianos y señaló que ya se han identificado «dos centros de formación en Ucrania» destinados a este fin.

La jefa de la diplomacia europea destacó la aprobación por parte del Parlamento Europeo del préstamo de 90 mil millones de euros para cubrir las necesidades de Ucrania durante los años 2026 y 2027, destacando la flexibilidad de estos fondos, lo que permite su adaptación a las urgencias de Ucrania.

La Alta Representante también subrayó la necesidad de contar con inversión privada y detalló dos propuestas para el Banco Europeo de Inversiones: una centrada en la producción dentro de Ucrania y otra en la producción de bienes de uso dual, con el objetivo de equiparar las condiciones a las de las empresas europeas.

Al finalizar la reunión oficial, los ministros de Defensa participaron en una cena de trabajo, donde debatieron de manera informal las perspectivas de seguridad y defensa para el año 2026.

En relación con la misión «Arctic Sentry» de la OTAN, Kallas aclaró que los países europeos miembros de la organización también están desarrollando una nueva estrategia para la región ártica, aunque destacó que la seguridad en esta zona no debe restar atención a los desafíos inmediatos en Ucrania.

La Alta Representante reafirmó la estrecha relación entre la UE y la OTAN, asegurando que ambas partes coordinan sus esfuerzos para evitar duplicaciones, especialmente en lo que respecta a las capacidades de defensa.