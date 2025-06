Desde la andanada se ve todo con más distancia. Y con algo más de claridad. Quizá por eso me atrevo a escribir esto. No soy periodista, no estudié en una facultad de comunicación, pero llevo más de una década trabajando con medios, fundando cabeceras, levantando proyectos editoriales… y leyendo. Mucho. A todas horas. Y eso […]