Los registros de empresas en la UE aumentaron un 0,5% en el último trimestre de 2025, en comparación con el tercer trimestre de 2025, según informó hoy Eurostat.

Al mismo tiempo, el número de declaraciones de quiebra aumentó un 2,5% en comparación con el tercer trimestre de 2025.

Esta información proviene de los datos sobre registros de empresas y quiebras publicados hoy por Eurostat. Este artículo presenta algunos hallazgos del artículo más detallado de Statistics Explained sobre los registros trimestrales de nuevas empresas y las declaraciones de quiebra .

Haga clic para ampliar

Conjunto de datos de origen: sts_rb_q

Las matriculaciones en el sector de la información y la comunicación aumentan un 6,4%

En el cuarto trimestre de 2025, las matriculaciones de empresas aumentaron en 5 de los 8 sectores de la economía empresarial. El sector de la información y las comunicaciones registró el mayor incremento, con un 6,4 %. Le siguieron la industria (+4,9 %) y la hostelería (+1,3 %). En cambio, se registraron ligeros descensos en el comercio (-0,3 %), la construcción y el transporte (-0,1 % cada uno).

Las quiebras aumentan un 8,6% en el sector del alojamiento y la restauración

Las declaraciones de quiebra también mostraron tendencias dispares en los distintos sectores. El número de quiebras aumentó en 6 de los 8 sectores. Los mayores incrementos se registraron en los servicios de alojamiento y restauración (+8,6%), el sector de la información y la comunicación (+7,9%) y el transporte (+5,6%). Se registraron descensos en las quiebras en los sectores del comercio (-3,4%) y las finanzas (-0,7%).