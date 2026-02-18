Los rumores sobre una salida anticipada de Lagarde cobraron fuerza después de que Klaus Schwab, expresidente del Foro Económico Mundial, declarase que la francesa había considerado su renuncia para asumir la dirección del Foro.

Economistas europeos consideran como posibles sucesores a Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, Klaas Knot, presidente del Banco Central Holandés, y también podrían aspirar Isabel Schnabel y Joachim Nagel.

La gestión de Lagarde al frente del BCE ha estado marcada por crisis como la pandemia de Covid-19, la invasión de Ucrania por Rusia y un conflicto comercial con Estados Unidos.

Durante su mandato, la inflación de la eurozona alcanzó cerca del 11% a finales de 2022, lo que llevó al BCE a subir los tipos de interés del -0,5% al 4% en poco más de un año, y posteriormente a reducirlos al 2% desde mediados de 2024 al retroceder la inflación hacia el objetivo del 2% a medio plazo.

La semana pasada, François Villeroy de Galhau, gobernador del Banco de Francia desde 2015, anunció su abandono del cargo a principios de junio para asumir la presidencia de la Fundación Apprentis d’Auteuil.

Su salida anticipada permite a Emmanuel Macron elegir a su sucesor antes de las elecciones presidenciales de abril de 2027, en las que Macron no podrá presentarse. En estas elecciones, Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional, lidera las encuestas, y su protegido Jordan Bardella podría intervenir si la líder queda inhabilitada, lo que representa un escenario euroescéptico que podría complicar la relación con instituciones como el BCE.