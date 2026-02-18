Christine Lagarde tiene previsto dejar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) antes de que expire su mandato de ocho años en octubre de 2027 para facilitar que el presidente francés saliente, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, encuentren un nuevo banquero central para la eurozona.
Aunque aún no está claro cuándo se produciría la salida, fuentes indicaron a Financial Times que Lagarde, quien se incorporó al BCE en noviembre de 2019 procedente del FMI, quiere dejar el cargo antes de las elecciones presidenciales francesas de abril de 2027, informa Noticias de Navarra.
El BCE, sin embargo, apuntó que «la presidenta Lagarde está totalmente centrada en su misión y no ha tomado ninguna decisión sobre el final de su mandato«.
El nombramiento de Lagarde como presidenta del BCE se produjo tras un acuerdo entre Macron y la entonces canciller alemana Angela Merkel en 2019, mientras que Ursula von der Leyen asumió la presidencia de la Comisión Europea.
Los rumores sobre una salida anticipada de Lagarde cobraron fuerza después de que Klaus Schwab, expresidente del Foro Económico Mundial, declarase que la francesa había considerado su renuncia para asumir la dirección del Foro.
Economistas europeos consideran como posibles sucesores a Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, Klaas Knot, presidente del Banco Central Holandés, y también podrían aspirar Isabel Schnabel y Joachim Nagel.
La gestión de Lagarde al frente del BCE ha estado marcada por crisis como la pandemia de Covid-19, la invasión de Ucrania por Rusia y un conflicto comercial con Estados Unidos.
Durante su mandato, la inflación de la eurozona alcanzó cerca del 11% a finales de 2022, lo que llevó al BCE a subir los tipos de interés del -0,5% al 4% en poco más de un año, y posteriormente a reducirlos al 2% desde mediados de 2024 al retroceder la inflación hacia el objetivo del 2% a medio plazo.
La semana pasada, François Villeroy de Galhau, gobernador del Banco de Francia desde 2015, anunció su abandono del cargo a principios de junio para asumir la presidencia de la Fundación Apprentis d’Auteuil.
Su salida anticipada permite a Emmanuel Macron elegir a su sucesor antes de las elecciones presidenciales de abril de 2027, en las que Macron no podrá presentarse. En estas elecciones, Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional, lidera las encuestas, y su protegido Jordan Bardella podría intervenir si la líder queda inhabilitada, lo que representa un escenario euroescéptico que podría complicar la relación con instituciones como el BCE.
Deja una respuesta