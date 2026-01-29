La Comisión Europea, junto con el Banco Europeo de Inversiones, ha proporcionado hoy 50 millones de euros adicionales a la empresa energética estatal ucraniana, Naftogaz. Estos fondos respaldarán el sistema energético del país durante las condiciones invernales más duras desde el inicio de la guerra.

Ante los continuos ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania y el drástico descenso de las temperaturas, esta financiación ayudará a garantizar el suministro de calefacción y energía a hogares, servicios esenciales y empresas de todo el país.

La comisaria de Ampliación, Marta Kos, declaró: « Las noticias que llegan de Ucrania cada mañana son espantosas. Lo que Rusia está haciendo es terrorismo de Estado. Esto va más allá de la guerra. La gente se muere de frío. Muchos huyen de Kiev y otras ciudades. La UE ha colaborado estrechamente con Ucrania para estabilizar el sistema energético, pero la magnitud de los ataques rusos es tal que Ucrania necesita urgentemente más ayuda. Estos préstamos de emergencia de 50 millones de euros son una de las muchas medidas adicionales. Estamos estudiando todas las opciones posibles para ayudar a los ucranianos».

Según informa la Comisión Europea, este préstamo adicional, otorgado a través del Mecanismo Ucrania, refuerza la respuesta europea a las necesidades energéticas más urgentes de Ucrania. Eleva a 977 millones de euros el apoyo total de la UE para la compra de gas de emergencia durante el invierno 2025-2026.

Paralelamente, Naftogaz se compromete a reinvertir una cantidad equivalente a esta financiación en proyectos de energía renovable y descarbonización, garantizando que la seguridad energética inmediata vaya de la mano con nuestros objetivos compartidos de transición verde a largo plazo.