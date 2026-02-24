Los países de la UE importaron servicios por valor de 471 mil millones de euros de países no pertenecientes a la UE en 2024.

Esta información proviene de las estadísticas oficiales sobre el comercio internacional de servicios por modos de suministro (MOS) publicadas hoy por Eurostat.

La mayoría de los servicios (58,9 %; 044 mil millones de euros) se importaron a través de una presencia comercial dentro del país informante (modo 3). El suministro transfronterizo (modo 1) representó el 31,3 % de las importaciones (1 087 millones de euros), el consumo en el extranjero (modo 2) el 6,6 % (229 mil millones de euros) y la presencia de personas físicas (modo 4) el 3,2 % 111 mil millones de euros).

En 22 países de la UE, la mayoría de las importaciones de servicios se producieron a través de una presencia comercial dentro de su territorio (modo 3). Las mayores cuotas de importaciones a través de la presencia comercial fueron en Bulgaria (81,7 %), Hungría (78,1 %) y España (74,5 %).

El suministro transfronterizo (modo 1) fue el modo dominante en Grecia, representando el 68,8 % de las importaciones. Chipre (43,8 %), Suecia (37,7 %) y Dinamarca (37,4 %) también reportaron altas cuotas.

El consumo en el extranjero (modo 2) jugó un papel importante en Dinamarca, donde representó el 22,3 % de las importaciones. Francia (12,1 %), Lituania (10,8 %), Croacia (10,4 %) e Italia (10,3 %) también registraron cuotas notables. Para otros países de la UE, representó menos del 10 % de las importaciones totales.

La presencia de personas físicas (modo 4) fue más pronunciada en Chipre y Dinamarca, cada una con una cuota del 7,3 %, y en Bélgica (5,4 %).