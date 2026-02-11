El Consejo de la Unión Europea adoptó este miércoles decisiones de ejecución que autorizan la concesión de asistencia financiera a Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Croacia, Portugal y Rumanía, en el marco del instrumento SAFE.

Estas decisiones siguen a la evaluación favorable de la Comisión Europea de los Planes Nacionales de Inversión en Defensa, lo que abre el proceso para la firma de acuerdos de préstamo y el desembolso de pagos de prefinanciación.

El mecanismo SAFE permite otorgar préstamos a largo plazo destinados a financiar inversiones en la base tecnológica e industrial de defensa de Europa, así como para reforzar la capacidad de producción y cubrir posibles carencias de capacidades.

Facilita la participación en adquisiciones conjuntas de Ucrania, países de la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio), del EEE (Espacio Económico Europeo) y países candidatos o socios que tengan acuerdos de seguridad y defensa con la Unión Europea.

La primera fase de financiación fue aprobada por la Comisión Europea el 15 de enero y la segunda fase el 26 de enero. En la primera fase, los países recibirán las siguientes cantidades: Bélgica hasta 8.34 mil millones de euros, con una prefinanciación de 1.25 mil millones; Bulgaria hasta 3.26 mil millones con 489 millones de prefinanciación; Chipre hasta 1.18 mil millones con 177 millones de prefinanciación; Dinamarca hasta 47 millones con 7 millones de prefinanciación; España hasta 1.00 mil millones sin pago inicial; Croacia hasta 1.70 mil millones con 255 millones de prefinanciación; Portugal hasta 5.84 mil millones con 876 millones de prefinanciación; y Rumanía hasta 16.68 mil millones con 2.50 mil millones de prefinanciación.

Una segunda fase de decisiones sobre asistencia financiera ha sido aprobada por los embajadores de la Unión Europea, y se espera su adopción formal por el Consejo el 17 de febrero. En esta fase, los montos asignados para los países serán los siguientes: Estonia hasta 2.34 mil millones con 352 millones de prefinanciación; Grecia hasta 788 millones con 118 millones de prefinanciación; Finlandia hasta 1.00 mil millones sin pago inicial; Italia hasta 14.90 mil millones sin pago inicial; Polonia hasta 43.73 mil millones con 6.56 mil millones de prefinanciación; Lituania hasta 6.38 mil millones con 956 millones de prefinanciación; Letonia hasta 3.50 mil millones con 525 millones de prefinanciación; y Eslovaquia hasta 2.32 mil millones con 348 millones de prefinanciación.

El Consejo también adoptó este miércoles una decisión que autoriza a la Unión Europea a firmar un acuerdo bilateral con Canadá, permitiendo la participación de empresas y productos canadienses en las adquisiciones realizadas bajo el marco de SAFE. Este acuerdo podrá aplicarse provisionalmente tras su firma y será formalizado una vez cuente con el consentimiento del Parlamento Europeo. El texto será publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Una vez adoptadas las decisiones de ejecución, la Comisión Europea procederá a firmar los acuerdos de préstamo con los Estados miembros participantes y a realizar los desembolsos correspondientes para los pagos de prefinanciación.