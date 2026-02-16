La producción industrial desestacionalizada disminuyó un 1,4 % en la zona euro y un 0,8 % en la UE en diciembre de 2025, en comparación con noviembre de 2025, según las primeras estimaciones de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. En noviembre de 2025, la producción industrial creció un 0,3 % en la zona euro y disminuyó un 0,1 % en la UE.

En diciembre de 2025, en comparación con diciembre de 2024, la producción industrial aumentó un 1,2 % en la zona del euro y un 1,4 % en la UE.

Según informa Eurostat, la producción industrial media anual para el año 2025, en comparación con 2024, aumentó un 1,5 % tanto en la zona del euro como en la UE.

Comparación mensual por principales grupos industriales y por Estado miembro

En la zona del euro en diciembre de 2025, en comparación con noviembre de 2025, la producción industrial

disminuyó para los bienes intermedios en un 0,1 %,

disminuyó para la energía en un 0,3 %,

disminuyó para los bienes de capital en un 1,9 %,

aumentó para los bienes de consumo duraderos en un 0,2 %,

El precio de los bienes de consumo no duraderos disminuyó un 0,3 %.

En la UE, la producción industrial

aumentó para los bienes intermedios en un 0,1 %,

disminuyó para la energía en un 0,4 %,

disminuyó para los bienes de capital en un 1,4 %,

aumentó para los bienes de consumo duraderos en un 0,5 %,

aumentó un 0,6 % para los bienes de consumo no duraderos.

Entre los Estados miembros con datos disponibles, los mayores descensos mensuales se registraron en Eslovaquia (-4,9 %), Alemania (-2,9 %) y España (-2,6 %). Los mayores aumentos se observaron en Luxemburgo (+6,4 %), Suecia (+4,4 %) y Malta (+4,2 %).

Comparación anual por principales grupos industriales y por Estado miembro

En la zona del euro en diciembre de 2025, en comparación con diciembre de 2024, la producción industrial

aumentó para los bienes intermedios en un 1,5 %,

disminuyó para la energía en un 0,7 %,

aumentó para los bienes de capital en un 4,1 %,

disminuyó en un 2,4 % para los bienes de consumo duraderos,

El precio de los bienes de consumo no duraderos disminuyó un 2,1 %.

En la UE, la producción industrial

aumentó para los bienes intermedios en un 1,9 %,

disminuyó para la energía en un 1,3 %,

aumentó para los bienes de capital en un 4,5 %,

disminuyó en un 1,8 % para los bienes de consumo duraderos,

disminuyó en un 2,0 % para los bienes de consumo no duraderos.

Entre los Estados miembros con datos disponibles, los mayores aumentos anuales se registraron en Polonia (+6,9 %), Suecia (+4,8 %) y Croacia (+4,5 %). Los mayores descensos se observaron en Eslovaquia (-8,5 %), Luxemburgo (-7,9 %) y Bulgaria (-6,8 %).