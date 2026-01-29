12 países de la UE con producción de electricidad nuclear generaron 649.524 gigavatios hora (GWh) de electricidad en 2024, lo que supone un aumento del 4,8 % con respecto a 2023. Este fue el segundo año consecutivo con aumento desde la disminución de 2022 (609.255 GWh). Las centrales nucleares representaron el 23,3 % de la producción total de electricidad en la UE.
Francia, el mayor productor nuclear de la UE, generó el 58,6 % de la energía nuclear de la UE (380.451 GWh). Le siguió España con 54.510 GWh (8,4 %), por delante de Suecia (50.665 GWh; 7,8 %) y Finlandia (32.599 GWh; 5,0 %).
Según informa Eurostat, en comparación con 2023, la producción de electricidad nuclear registró el mayor aumento en Francia (+12,5 %), seguida de Suecia (4,5 %) y Eslovenia (+4,2 %). Los demás productores de electricidad nuclear registraron una disminución media del 4 %, que osciló entre el -0,6 % en Eslovaquia y el -10,3 % en los Países Bajos.
Alemania fue el segundo mayor productor de la UE hasta 2021, habiendo interrumpido por completo la producción nuclear en abril de 2023.
Los países de la UE que más dependían de la electricidad nuclear en 2024 fueron Francia (67,3 % de la electricidad generada) y Eslovaquia (61,6 %). En Hungría, Bulgaria, Bélgica, Finlandia y Chequia, alrededor del 40 % de la electricidad generada fue de origen nuclear. En cambio, en los Países Bajos solo el 2,9 % de la electricidad producida provino de centrales nucleares.
