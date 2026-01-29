12 países de la UE con producción de electricidad nuclear generaron 649.524 gigavatios hora (GWh) de electricidad en 2024, lo que supone un aumento del 4,8 % con respecto a 2023. Este fue el segundo año consecutivo con aumento desde la disminución de 2022 (609.255 GWh). Las centrales nucleares representaron el 23,3 % de la producción total de electricidad en la UE.

Francia, el mayor productor nuclear de la UE, generó el 58,6 % de la energía nuclear de la UE (380.451 GWh). Le siguió España con 54.510 GWh (8,4 %), por delante de Suecia (50.665 GWh; 7,8 %) y Finlandia (32.599 GWh; 5,0 %).

Según informa Eurostat, en comparación con 2023, la producción de electricidad nuclear registró el mayor aumento en Francia (+12,5 %), seguida de Suecia (4,5 %) y Eslovenia (+4,2 %). Los demás productores de electricidad nuclear registraron una disminución media del 4 %, que osciló entre el -0,6 % en Eslovaquia y el -10,3 % en los Países Bajos.

Alemania fue el segundo mayor productor de la UE hasta 2021, habiendo interrumpido por completo la producción nuclear en abril de 2023.