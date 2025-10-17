La tasa de inflación anual de la zona euro fue del 2,2 % en septiembre de 2025 , frente al 2,0 % de agosto . Un año antes, la tasa fue del 1,7 %. La inflación anual de la Unión Europea fue del 2,6 % en septiembre de 2025 , frente al 2,4 % de agosto . Un año antes, la tasa fue del 2,1 %. Estas cifras las publica Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea . Las […]