El Parlamento Europeo aprobó este martes la enmienda al Derecho Climático de la UE que establece un objetivo vinculante de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 90% para el año 2040, en comparación con los niveles de 1990.

Este objetivo forma parte del compromiso de la UE de alcanzar la neutralidad climática para 2050. La votación contó con el respaldo de 413 eurodiputados a favor, 226 en contra y 12 abstenciones.

La nueva legislación introduce flexibilidad para los Estados miembros en el cumplimiento de la meta de 2040. A partir de 2036, hasta cinco puntos porcentuales de la reducción de emisiones netas podrán ser alcanzados mediante la compra de créditos de carbono internacionales de alta calidad provenientes de países socios, dos puntos porcentuales más de lo inicialmente propuesto por la Comisión Europea.

Esta enmienda se enmarca dentro de la Ley Europea del Clima, que establece la obligación vinculante de alcanzar la neutralidad climática para 2050 y fija un objetivo de reducción de al menos el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en comparación con los niveles de 1990.

El texto aprobado este martes incluye medidas para garantizar que los proyectos financiados no contravengan los intereses estratégicos de la UE. Se permitirá utilizar medidas de captura permanente de carbono en el ámbito nacional para compensar las emisiones difíciles de reducir en el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS).

ambién se ha incrementado la flexibilidad entre sectores e instrumentos para lograr los objetivos de manera más coste-efectiva, a fin de asegurar que la transición verde y la mejora de la competitividad de la UE vayan de la mano.

El inicio de la segunda fase del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS2), que incluirá las emisiones de CO2 provenientes de la combustión de combustible en edificios y el transporte por carretera, se pospone un año, pasando de 2027 a 2028.

El progreso hacia la meta de 2040 será evaluado por la Comisión Europea cada dos años, considerando los avances científicos, el desarrollo tecnológico, la competitividad industrial de la UE, las tendencias de los precios de la energía y el impacto de estos en empresas y hogares, así como el estado de las capturas netas de carbono a nivel comunitario.

A raíz de estas evaluaciones, la Comisión podrá proponer modificaciones al objetivo de 2040 o implementar medidas adicionales para fortalecer el marco de apoyo a la transición climática.

El texto aprobado por el Parlamento Europeo será validado por el Consejo antes de entrar en vigor, lo que ocurrirá 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.