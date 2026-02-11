La Comisión Europea recaudó ayer 11 mil millones de euros en bonos de la UE en su segunda transacción sindicada para 2026.

La transacción de doble tramo se refería a una reacción de 6.000 millones de euros del bono de la UE que vence el 13 de diciembre de 2032 y una de 5.000 millones de euros del bono de la UE que vence el 12 de octubre de 2045. El bono a 7 años tuvo un precio del 99,835 % con un rendimiento de reoferta del 2,776 % y el bono a 20 años tuvo un precio del 98,799 % con un rendimiento de reoferta del 3,837 %. Las ofertas recibidas superaron los 89 mil millones de euros en el nuevo bono a 7 años y más de 83 mil millones de euros en el bono a 20 años. Esto equivale a tasas de sobresuscripción de aproximadamente 15 veces y 17 veces, respectivamente, según informa la Comisión Europea.

La Comisión ha emitido ahora 29.400 millones de euros de su objetivo de financiación de 90.000 millones de euros para el primer semestre de 2026. Una descripción completa de todas las transacciones de la UE ejecutadas hasta la fecha está disponible en línea. Un resumen detallado de las transacciones planificadas de la UE para el primer semestre de 2026 también está disponible en el plan de financiación de la UE. La siguiente transacción en el calendario de emisión indicativo de la UE es una subasta de la Ley de la UE el 18 de febrero de 2026.