La Comisión Europea ha aprobado, bajo el Reglamento de Concentración de la UE, la adquisición del control conjunto de Neo Next Energy Limited del Reino Unido por TotalEnergies SE de Francia, Repsol SA de España y HitecVision AS de Noruega.

La transacción se relaciona principalmente con el negocio upstream de petróleo y gas en la plataforma continental del Reino Unido, según informó hoy la Comisión Europea.

La Comisión concluyó que la operación notificada no plantearía problemas de competencia, dada la limitada posición de mercado conjunta de las empresas resultante de la operación propuesta. La operación notificada se examinó con arreglo al procedimiento simplificado de examen de concentraciones.