La Comisión Europea ha aprobado, de conformidad con el Reglamento de concentraciones de la UE, la adquisición del control exclusivo de Factor Energia SA de España por parte de Marubeni Corporation (‘Marubeni’) de Japón.

La transacción se refiere principalmente a la distribución y suministro minorista de gas en Portugal, según ha informado la Comisión Europea.

La Comisión concluyó que la operación notificada no plantearía problemas de competencia, dado su limitado impacto en la competencia en los mercados donde operan las empresas.

En particular, la Comisión constató que la entidad fusionada no tendría la capacidad ni el incentivo para aplicar ninguna estrategia de exclusión. La operación notificada se examinó con arreglo al procedimiento normal de revisión de fusiones.