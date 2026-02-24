Cumpliendo con su compromiso en la reunión ministerial del 7 de enero, la Comisión Europea ha propuesto suspender, durante un año, los derechos de la nación más favorecida (MFN) sobre las importaciones de varios fertilizantes e insumos clave con nitrógeno para su producción (amoníaco, urea). La suspensión arancelaria se aplicará a todos los países, excepto Rusia y Bielorrusia, a través de cuotas arancelarias libres de impuestos.

La medida fortalecerá el sector agroalimentario de la UE, reduciendo los costos para los agricultores y la industria de fertilizantes, ahorrando un estimado de 60 millones de euros en derechos de importación. También facilitará la reducción de la dependencia de la UE de Rusia y Bielorrusia y apoyará la diversificación del suministro, donde todavía se necesitan importaciones para el sector agrícola de la UE y la industria de fertilizantes. Esto ayudará a garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía de la UE en un mundo cada vez más inestable e incierto.

Según informa la Comisión Europea, al eliminar los aranceles de MFN y abrir nuevas oportunidades a través de acuerdos comerciales, el objetivo principal de la Comisión es apoyar a los competitivos sectores agroalimentarios y fertilizantes de la UE, mientras busca proveedores nuevos y confiables. La medida propuesta se ajusta cuidadosamente a las necesidades del mercado de la UE, mediante el establecimiento de un sistema de cuotas. Las importaciones más allá de estas cuotas estarán sujetas a los aranceles estándar de MFN.

Esta iniciativa cumple con el compromiso de la Comisión de abordar el aumento de los costes a los que se enfrentan los agricultores de la UE, y es un componente importante del trabajo de la Comisión para abordar el elevado coste de los fertilizantes para los agricultores de la UE. También se alinea con esfuerzos más amplios para garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad económica de la UE en un panorama mundial incierto. En diciembre de 2025, la Comisión ya propuso una acción a nivel de la UE centrada en los fertilizantes. Se propuso una excepción a las normas de cálculo estándar, para reducir el impacto del Mecanismo de Ajuste de Límites de Carbono (CBAM) en los fertilizantes, convoltándolos en el único producto que se beneficia de tal excepción (uso de un margen del 1 % en lugar del 10 % con un aumento progresivo al 30 % para todos los demás sectores). En el contexto de la aplicación de la CBAM, la Comisión sigue supervisando de cerca el mercado.