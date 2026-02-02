La Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, rechazó este lunes las afirmaciones de que exista una división entre la Unión Europea y la OTAN en cuestiones de defensa, subrayando que «la Unión Europea está trabajando para incrementar el gasto en defensa de sus Estados miembros», al mismo tiempo que mantiene una estrecha colaboración con la OTAN.

«23 de los miembros de la UE también son parte de la OTAN, lo que facilita una cooperación complementaria entre ambas organizaciones», afirmó la jefa de la diplomacia europea durante una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en Oslo, donde Kallas participará en la Conferencia de Seguridad de Oslo 2026.

La Alta Representante afirmó que, aunque la situación actual requiere la cooperación con los Estados Unidos, «la UE está trabajando para alcanzar una mayor independencia en materia de seguridad», con un enfoque en la inversión en defensa y en el fortalecimiento de sus capacidades.

Al ser cuestionada sobre las preocupaciones de seguridad en el Ártico, especialmente a raíz de las declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia, Kallas señaló que «la imprevisibilidad será un factor clave este año» y destacó que la UE mantiene conversaciones con la OTAN sobre la seguridad en la región ártica. Indicó que la «nueva Estrategia para el Ártico» se dará a conocer próximamente.

Kallas mencionó que las discusiones sobre esta estrategia continúan en marcha, reconociendo que, aunque «el cambio climático sigue siendo un tema central», ahora se deben considerar también las cuestiones de seguridad. Aclaró que no podía proporcionar detalles adicionales sobre el contenido de la estrategia, ya que «las conversaciones están en curso».

La jefa de la diplomacia europea destacó la importancia de la unidad entre los miembros de la Unión Europea y sus aliados en un contexto geopolítico marcado por diversas crisis, como la situación en Ucrania y en Oriente Medio. Subrayó la necesidad de una mayor acción y recordó que «Rusia continuó sus ataques contra civiles». Asimismo, agradeció el apoyo de Noruega a Ucrania en términos de infraestructura energética.

Kallas reiteró el compromiso de la UE para avanzar en el proceso de paz en Gaza, destacando la relevancia de la apertura del cruce fronterizo de Rafah como «un paso hacia una paz sostenible».