Juanma Revuelta, director general de FINNOVA FOUNDATION, moderará la mesa “El futuro de la I+D+i y la transferencia del conocimiento en el ámbito de la salud” en el marco de Transfiere, que se celebra del 24 al 26 de febrero en el FYCMA.

La sesión tendrá lugar el martes 24 de febrero, de 18:00 a 18:45, en la SCIENCE ROOM, y contará con la participación de destacados profesionales del ámbito de la innovación y la salud.

Entre los ponentes confirmados se encuentran Carmen Molina Gago, Responsable e-Health B2B market en Telefónica; Andrea García Vicente, Técnico de Innovación y Desarrollo Productivo en ABIOINNOVA (Ayuntamiento de Salamanca) y Personal Docente e Investigador en la Universidad de Salamanca; y Lucas Antonio Diez Martinez, fundador y CEO de Avamed Synergy. La mesa contará además con un cuarto ponente pendiente de confirmar.

Transfiere es el mayor punto de encuentro europeo para empresas, universidades, centros de investigación, administraciones e inversores, fomentando la transferencia de conocimiento y la colaboración público-privada en innovación, sostenibilidad y digitalización.

Finnova estará presente en el stand A3, donde invitará a los asistentes a explorar posibles sinergias durante la celebración del evento.