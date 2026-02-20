En 2024 se registraron 45 veces más matriculaciones de vehículos eléctricos nuevos alimentados exclusivamente por batería que en 2014, lo que representa el 13,9 % y el 0,3 % del total de matriculaciones de vehículos nuevos, respectivamente.

Estos son algunos delos datos recogidos en la edición de 2025 de Cifras Clave del Transporte Europeo, publicada en enero por Eurostat, y que recopila todos los datos clave sobre el transporte de personas y mercancías, a la vez que muestra el contexto más amplio. Abarca la infraestructura, el impacto económico, el consumo energético y los efectos medioambientales. Esta edición de hoy se centra en las matriculaciones de turismos nuevos.

Una serie temporal de 2014 a 2024 para 20 países de la UE con datos disponibles muestra cómo han evolucionado los tipos de energía de los nuevos turismos. En estos países, que representaron el 93 % de los nuevos turismos en la UE en 2024, el número de vehículos diésel (incluidos los híbridos) disminuyó un 67 % y el de vehículos de gasolina (incluidos los híbridos) aumentó un 60 %.

Por otro lado, las matriculaciones de vehículos nuevos que utilizan otros combustibles alternativos (gases licuados de petróleo (GLP), gas natural, hidrógeno y pilas de combustible, bioetanol, biodiésel, biocombustibles, otros) en 2024 fueron un 13 % superiores a las de 2014.

Haga clic para ampliar

Conjuntos de datos de origen: road_eqr_zev y road_eqr_carpda

