En diciembre de 2025, en comparación con noviembre de 2025, el volumen de comercio minorista ajustado estacionalmente disminuyó un 0,5 % tanto en la zona del euro como en la UE, según las primeras estimaciones de Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea. En noviembre de 2025, el volumen del comercio minorista creció un 0,1 % en la zona del euro y un 0,2 % en la UE.

En diciembre de 2025, en comparación con diciembre de 2024, el índice de ventas minoristas ajustado al calendario aumentó un 1,3 % en la zona euro y un 1,7 % en la UE.

El nivel medio anual del volumen del comercio minorista para el año 2025, en comparación con 2024, aumentó un 2,3 % tanto en la zona del euro como en la UE.

Comparación mensual por sector minorista y por Estado miembro

En la zona del euro en diciembre de 2025, en comparación con noviembre de 2025, el volumen del comercio minorista

aumentó para alimentos, bebidas, tabaco en un 0,1 %,

Disminución para productos no alimentarios (excepto combustible para automóviles) en un 1,2 %,

se mantuvo estable para el combustible automotriz en tiendas especializadas.

En la UE, el volumen del comercio minorista

Disminución para alimentos, bebidas, tabaco en un 0,1 %,

Disminución para productos no alimentarios (excepto combustible automotriz) en un 0,9 %,

aumentó para el combustible automotriz en tiendas especializadas en un 0,1 %.

Entre los Estados miembros para los que se dispone de datos, las mayores disminuciones mensuales en el volumen total de comercio minorista se registraron en Portugal (-3,1 %), Suecia (-1,9 %) y Dinamarca (-1,6 %). Los mayores aumentos se observaron en Luxemburgo (+7,0%), Eslovaquia (+3,1%) y Croacia (+1,8%).

Comparación anual por sector minorista y por Estado miembro

En la zona euro en diciembre de 2025, en comparación con diciembre de 2024, el volumen del comercio minorista

aumentó para alimentos, bebidas, tabaco en un 1,2 %,

aumentó para productos no alimentarios (excepto combustible para automóviles) en un 1,6 %,

aumentó el combustible automotriz en tiendas especializadas en un 0,9 %.

En la UE, el volumen del comercio minorista

aumentó para alimentos, bebidas, tabaco en un 0,8 %,

aumentó para los productos no alimentarios (excepto el combustible para automóviles) en un 2,0 %,

aumentó para el combustible automotriz en tiendas especializadas en un 2,4 %.

Entre los Estados miembros para los que se dispone de datos, los mayores aumentos anuales en el volumen total del comercio minorista se registraron en Chipre (+8,2 %), Bulgaria (+7,7 %) y Luxemburgo (+6,2 %). Las mayores disminuciones se observaron en Eslovaquia (-5,1 %), Rumania (-2,1 %) y Estonia (-1,0 %).