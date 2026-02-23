Cifras clave de la cadena alimentaria europea – Edición 2025, publicada en diciembre por Eurostat, informa del recorrido de nuestros alimentos desde la granja hasta la mesa. La publicación abarca toda la cadena alimentaria, incluyendo la producción, el procesamiento, la distribución, el comercio internacional, el consumo y las preocupaciones medioambientales. Hoy nos centramos en el valor añadido de la agricultura.

El valor añadido de la industria agrícola de la UE ascendió al 1,2 % del producto interior bruto (PIB) en 2024, lo que supone 0,1 puntos porcentuales (pp) más que en 2009.

La proporción del valor añadido de la industria agrícola respecto al PIB fue notablemente mayor en Grecia (3,2 %), Rumanía (2,5 %) y España (2,3 %) que en otros países de la UE; Bulgaria, Italia y Croacia registraron las siguientes proporciones más altas, todas con un 1,8 %. En 12 países de la UE, el valor añadido de la industria agrícola representó menos del 1,0 % del PIB, registrándose las proporciones más bajas en Luxemburgo y Malta (ambos con un 0,2 %).

Entre 2009 y 2024, la ratio del valor añadido agrícola sobre el PIB aumentó en 15 países de la UE. Grecia (aumento de 0,9 puntos porcentuales), Letonia (aumento de 0,6 puntos porcentuales) y España (aumento de 0,5 puntos porcentuales) experimentaron los mayores aumentos. Por el contrario, el peso relativo del sector agrícola disminuyó con mayor intensidad en Rumanía (disminución de 2,2 puntos porcentuales), Bulgaria (disminución de 1,4 puntos porcentuales), Malta y Croacia (ambos con descensos de 0,7 puntos porcentuales).