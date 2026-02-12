Ayer, miércoles 11 de febrero de 2026, antes de una reunión de los Ministros de Defensa Aliados en la sede de la OTAN, el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, presentó los planes para una nueva actividad multidominio – Arctic Sentry – para reforzar la seguridad en el Ártico y el Alto Norte.

Con la creciente actividad militar de Rusia y el creciente interés de China en el Ártico, los Aliados han acordado hacer más para garantizar nuestra seguridad colectiva en esta región vital.

Según informa la OTAN, la actividad multidominio estará dirigida por el Comando de Fuerzas Conjuntas de Norfolk y fortalecerá aún más la postura de la OTAN en el Ártico y el Alto Norte al reunir las actividades de la OTAN y los Aliados en un enfoque operativo general.

Inicialmente incluirá ejercicios como el Arctic Endurance de Dinamarca y el Cold Response de Noruega, actividades que involucran a decenas de miles de personas y el equipamiento que necesitan para operar con éxito en condiciones árticas.

En sus declaraciones a la prensa, el Sr. Rutte elogió el aumento del gasto de defensa aliado, instó a seguir centrándose en la producción de defensa y detalló sus expectativas para la próxima reunión de Ministros de Defensa Aliados.

“La inversión ha aumentado en decenas de miles de millones”, declaró el Sr. Rutte, elogiando a los Aliados por el progreso real logrado, de acuerdo con los compromisos asumidos en la Cumbre de La Haya. Además, celebró el acuerdo sobre una nueva distribución de los puestos de oficiales superiores en la Estructura de Mando de la OTAN, con una mayor responsabilidad para los Aliados europeos, incluidos los miembros más recientes, como ejemplo de un reparto eficaz de la carga. “Lo estamos haciendo juntos”, enfatizó, “redistribuyendo las funciones de manera que resulte sensata para todos los involucrados”.

Además de una reunión entre los 32 ministros de la OTAN, el Secretario General confirmó que el jueves también se celebrará una reunión del Consejo OTAN-Ucrania, a la que se unirán los Aliados el nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, y un representante de la Unión Europea, socio clave de la OTAN. Tras la reunión de la OTAN, los ministros participarán en una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, liderado por el Reino Unido y Alemania. «Ucrania no puede sostener esta lucha ni garantizar la paz por sí sola», enfatizó el Sr. Rutte. «Por eso, los Aliados han apoyado a Ucrania con hechos, no solo con palabras, desde el primer día de la invasión a gran escala de Rusia hace casi cuatro años».