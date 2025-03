Este lunes, el Parlamento Europeo acogió la conferencia “Affordable housing: addressing the housing crisis in the European Union”, organizada conjuntamente por la Comisión Europea y la Comisión Especial del Parlamento sobre la Crisis de la Vivienda. El evento reunió a eurodiputados, representantes de instituciones europeas y autoridades nacionales y regionales para debatir soluciones a la […]