Artículo de Yago González Bolullo, CEO de Prestomedia Grupo Tenía 24 años, un café en la mano y demasiada responsabilidad sobre la mesa. Me dejaron al frente de una reunión importante. Sabía lo que había que hacer, lo había visto mil veces, pero me bloqueé. No porque dudara… sino porque imaginé las consecuencias. No […]