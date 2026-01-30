En diciembre de 2025, la tasa de desempleo desestacionalizada de la zona del euro fue del 6,2 %, frente al 6,3 % de noviembre de 2025 y de diciembre de 2024. La tasa de desempleo de la UE fue del 5,9 % en diciembre de 2025, estable en comparación con noviembre de 2025 y diciembre de 2024. Estas cifras son publicadas por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

Eurostat estima que 13.043 millones de personas en la UE, de las cuales 10.792 millones en la zona del euro, estaban desempleadas en diciembre de 2025.

En comparación con noviembre de 2025, el desempleo disminuyó en 94.000 en la UE y en 61.000 en la zona del euro.

En comparación con diciembre de 2024, el desempleo aumentó en 71.000 en la UE y disminuyó en 5.000 en la zona del euro.

Desempleo juvenil

En diciembre de 2025, 2.857 millones de jóvenes (menores de 25 años) estaban desempleados en la UE, de los cuales 2.257 millones se encontraban en la zona del euro. En diciembre de 2025, la tasa de desempleo juvenil era del 14,7 % en la UE, frente al 14,9 % del mes anterior, y del 14,3 % en la zona del euro, también frente al 14,4 % de noviembre de 2025.

En comparación con noviembre de 2025, el desempleo juvenil disminuyó en 16.000 en la UE y en 12.000 en la zona del euro.

En comparación con diciembre de 2024, el desempleo juvenil disminuyó en 18.000 en la UE y en 31.000 en la zona del euro.

Desempleo por sexo

En diciembre de 2025, la tasa de desempleo de las mujeres era del 6,0 % en la UE, frente al 6,1 % de noviembre de 2025, y la tasa de desempleo de los hombres era del 5,8 %, estable en comparación con el mes anterior. En la zona del euro, la tasa de desempleo de las mujeres fue del 6,4 % y la de los hombres del 6,1 %, ambos estables en comparación con el mes anterior.

Indicadores adicionales del mercado de trabajo

Las estimaciones de este comunicado de prensa se basa en la definición estándar de desempleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) utilizada a nivel mundial, que cuenta como desempleados sin trabajo que han estado buscando trabajo activamente en las últimas cuatro semanas y están disponibles para comenzar a trabajar en las próximas dos semanas.

Para reflejar plenamente la situación del mercado laboral, los datos sobre desempleo se han complementado con indicadores adicionales, por ejemplo, trabajadores a tiempo parcial subempleados, personas que buscan trabajo pero no están disponibles inmediatamente y personas disponibles para trabajar pero no lo están, publicados junto con los datos de la encuesta de población activa de la UE (EPA-UE) para el tercer trimestre de 2025.

Los datos de la EPA-UE correspondientes al cuarto trimestre de 2025 se publicarán el 13 de marzo de 2026.