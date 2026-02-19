El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, realizará este viernes una visita a las zonas de Andalucía afectadas por las recientes inundaciones. La jornada comenzará en Sevilla, donde se reunirá con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Palacio de San Telmo.

Posteriormente, Hansen se desplazará a la barriada de La Ina, cerca de Jerez, para conocer de forma directa los efectos de las recientes borrascas. Durante esta visita, tanto el comisario como el presidente Moreno atenderán a los medios de comunicación.

El recorrido continuará en la sede de la Comunidad de Regantes de Jerez, donde el comisario se reunirá con representantes del sector agrario local, incluyendo a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Andalucía (ASAJA), la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA-Andalucía), y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.

El comisario estará acompañado por la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, debido a la ausencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien se encuentra en un viaje oficial en la India junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones previas a su visita, Hansen subrayó que su desplazamiento a Andalucía le permitirá «evaluar de primera mano los daños causados por las lluvias torrenciales y escuchar las preocupaciones de los agricultores afectados por estos fenómenos climáticos».

Destacó el compromiso de la Comisión Europea con los afectados, asegurando que «la Comisión Europea está a vuestro lado y os apoyará», y resaltó la importancia de contar con el respaldo de los agricultores para «garantizar nuestra seguridad alimentaria y nuestra calidad de vida».

Durante la visita, también se abordarán con las autoridades y representantes del sector agrario las opciones de ayuda y apoyo disponibles para hacer frente a la situación en la región.