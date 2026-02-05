El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves mantener sin cambios los tipos deinterés, cumpliendo con lo esperado por los mercados.

Así, la tasa de depósito (DFR) permanecerá en 2%, la tasa de referencia para operaciones principales de refinanciación (MRO) en 2,15% y la facilidad marginal de préstamo (MLF) en 2,40%, según ha informado el BCE.

We kept our key interest rates at their current levels. We did this because we see inflation stabilising where we want it to be: 2%. Read today’s monetary policy decisions https://t.co/YDUtYLHQxy pic.twitter.com/2SRFCdxWJf — European Central Bank (@ecb) February 5, 2026

Tras detener en junio de 2025 el ciclo de flexibilización, que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja, el BCE ha optado por esperar antes de tomar nuevas decisiones. El instituto emisor señaló que la inflación debería estabilizarse en el 2% a medio plazo.

Datos de inflación

La tasa de inflación de la eurozona se situó en enero en 1,7% interanual, tres décimas por debajo del 2% registrado en diciembre, lo que representa la subida más baja del coste de la vida desde septiembre de 2024.

Al descontar el impacto de la energía, la inflación se redujo a 2,3%, y excluyendo además alimentos, alcohol y tabaco, la inflación subyacente también se moderó a 2,3%. Entre los países de la UE, los mayores aumentos correspondieron a Eslovaquia (4,2%), Croacia (3,6%) y Grecia y Lituania (2,8%). Por el contrario, las subidas más bajas se observaron en Francia (0,4%), Finlandia e Italia (1%) y Bélgica (1,4%).

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno del BCE, su presidenta, Christine Lagarde, admitió que la institución está siguiendo «muy de cerca» la evolución del tipo de cambio del euro frente al dólar y que la cuestión se ha analizado en la reunión de este jueves.

«El dólar se ha depreciado desde marzo del 2025, ahí es donde ves el cambio. Desde verano, ha fluctuado dentro de un rango y hemos incorporado su efecto en muestra previsión base», apunta Lagarde, que añade que si la moneda común se mantiene más fuerte de lo esperado «podría reducir la inflación más de lo previsto».

Además, ha explicado que el BCE no dicta sus políticas en torno a un solo dato sobre la inflación, refiriéndose al buen dato de los precios de la eurozona en enero (1,7 %). «Estamos en un buen lugar y la inflación está en un buen lugar. Pero debemos recordar que nuestro cometido es determinar si estamos convencidos de llegar a nuestro objetivo del 2 % a medio plazo. No podemos ser esclavos de un dato que puede variar el próximo mes».