El 52,7 % de las empresas de la UE utilizaron servicios de computación en la nube de pago (es decir, servicios en línea utilizados para acceder a software, potencia informática, capacidad de almacenamiento, etc.) en 2025, lo que supone un aumento de 7,4 puntos porcentuales (pp) en comparación con 2023. Se registró un aumento más sustancial en comparación con 2014, cuando el 17,8 % de las empresas utilizaron servicios de computación en la nube de pago.

Los porcentajes más altos de empresas que utilizaron servicios de computación en la nube de pago en 2025 se registraron en Finlandia (79,2 %), Italia (75,6 %) y Malta (74,9 %). En el otro extremo, menos de una cuarta parte de las empresas en Rumanía (24,9 %), Grecia (24,3 %) y Bulgaria (17,8 %) utilizaron dichos servicios de pago.

Según informa Eurostat, entre 2023 y 2025, el uso de servicios de computación en la nube de pago aumentó en la mayoría de los países, siendo Lituania (+19,7 pp), Italia (+14,2 pp) y Francia (+13,7 pp) los que experimentaron el mayor aumento.

Correo electrónico, software de oficina y almacenamiento de archivos: los servicios en la nube más populares en 2025

Los datos muestran que, en 2025, la mayoría de las empresas de la UE utilizaron servicios de computación en la nube de pago para servicios de correo electrónico (85,2 %), software de oficina (71,7 %) y almacenamiento de archivos (71,5 %). También fueron populares las aplicaciones de software de seguridad (65,5 %), las aplicaciones de software financiero o contable (58,2 %) y el alojamiento de bases de datos empresariales (45,5 %).

Las empresas también utilizaron servicios de nube pagos para software de planificación de recursos empresariales (30,1 %), potencia informática para ejecutar el propio software de la empresa (28,2 %), software de gestión de relaciones con clientes (27,9 %) y, por último, para plataformas informáticas para desarrollo, prueba o implementación de aplicaciones (26,1 %).