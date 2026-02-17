El ministro de Economía, Trabajo y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmó este martes, al llegar a la reunión de ministros de Economía y Finanzas en Bruselas, que el Gobierno español tiene una «visión clara» sobre la necesidad de impulsar el desarrollo de las industrias estratégicas en Europa. Destacó que el enfoque principal debe ser «apoyar la presencia de Europa en las grandes cadenas de valor» y señaló que el objetivo central de la política industrial europea debe ser la provisión de «valor añadido en Europa».

Cuerpo destacó que los sectores prioritarios incluyen la industria del automóvil, especialmente en lo que respecta a la «movilidad sostenible» y los «vehículos eléctricos», así como el sector energético, con especial atención a las «energías renovables». Estos sectores, según el ministro, son esenciales para garantizar la competitividad global de Europa y fortalecer su industria interna.

Paralelamente, subrayó que los países del E6 están «empujando diversas iniciativas en el marco de esta agenda conjunta de competitividad de la Unión». Añadió que existe una «sensación de esfuerzo conjunto» y que el ritmo de trabajo se está acelerando debido a la necesidad de avanzar con mayor rapidez.

España, según el ministro, «hará valer su voz» y apoyará las iniciativas que considere beneficiosas para la mejora de la competitividad europea, sin renunciar a aspectos relacionados con la desregulación.

El E6, compuesto por Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos y Polonia, se constituyó el 28 de enero con el objetivo de fomentar la competitividad de la Unión Europea. Este grupo celebró un nuevo encuentro el lunes en el marco de la reunión del Eurogrupo en Bruselas.

En cuanto a la discusión sobre la posible emisión de deuda conjunta en la eurozona, Cuerpo destacó que existen varias iniciativas para reforzar el papel internacional del euro. Mencionó el avance hacia el euro digital, la creación de sistemas paneuropeos de pagos y el uso de instrumentos específicos por parte del Banco Central Europeo.

En este contexto, Cuerpo explicó que para fortalecer el papel del euro sería necesario contar con una «arquitectura» que permita a Europa proporcionar suficiente liquidez y estar a la altura de otras grandes monedas, como el dólar. Según el ministro, esto podría lograrse mediante la creación de un mercado de deuda conjunta, que no implique una mayor emisión de deuda, sino la sustitución de parte de la deuda de los emisores nacionales por deuda común.

Respecto a la integración del mercado europeo de capitales, Cuerpo mencionó que ya se están desarrollando iniciativas dentro de grupos más pequeños y en formatos de coalición voluntaria entre países. Un ejemplo de ello es el «laboratorio de competitividad» propuesto por España, que está avanzando en la creación de la Unión de Ahorro e Inversiones.

Esta iniciativa incluye una plataforma europea de tutorías y se lleva a cabo de manera coordinada con la Comisión Europea. El ministro enfatizó que estas iniciativas están abiertas a la participación de otros países en el futuro, y que dentro del E6 ya existen canales establecidos para continuar con estos proyectos.

El titular español de economía destacó que España sigue trabajando con la Comisión Europea para maximizar el aprovechamiento de los fondos disponibles, especialmente el tramo no reembolsable. En este contexto, anunció que en los próximos días España solicitará el sexto desembolso para avanzar en el cumplimiento de los hitos y objetivos asociados a este pago. Además, explicó que, una vez realizado este desembolso, quedará pendiente el séptimo y último, que corresponderá al cierre del plan de recuperación.