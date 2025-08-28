La Comisión Europea presentó este jueves dos propuestas concretas para eliminar aranceles sobre productos industriales estadounidenses y otorgar acceso preferencial a ciertos productos del mar y agrícolas, así como para prolongar la exención arancelaria de la langosta, incluyendo ahora la procesada, con el objetivo de garantizar que los aranceles a los vehículos europeos bajen del […]
Aquí Europa es el único servicio de información práctica sobre la Unión Europea realizado íntegramente en castellano desde Bruselas. Con décadas de experiencia a sus espaldas, constituye un excelente medio para estar informado en tiempo real sobre todo lo que ocurre en la 'capital comunitaria'
